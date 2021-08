Der TV Wellingholzhausen will in der kommenden Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Stefan Gelhot

Melle. Der TV Wellingholzhausen geht mit einem neuen Trainer in die kommende Kreisligasaison. Der Kader besteht weiterhin hauptsächlich aus lokalen Spielern. Darum erscheint das Konzept vielversprechend.

Der Trainer: Mathias Lührmann ist der neue Mann an der Seitenlinie des WTV und übernahm das Amt im Sommer von Veit Usslepp. Lührmann war in der Vergangenheit als Spieler und Jugendtrainer in Wellingholzhausen aktiv, bevor er 2019 zum TuS H