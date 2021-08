Fahrer fährt in Melle gegen Baum und lässt den Wagen stehen

Ein 62-jähriger Autofahrer ist in Bruchmühlen gegen einen Baum gefahren und hat das Fahrzeug einfach stehen gelassen (Symbolbild).

dpa/Friso Gentsch

Bruchmühlen. Vor einen Baum geprallt, den Wagen stehengelassen und nach Hause spaziert: Dieser Fall einer Unfallflucht beschäftigte am Mittwochmorgen die Polizei in Melle.

Der nicht alltägliche Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Wöhrstraße in Bruchmühlen. Nach Angaben der Polizei war ein 62-jähriger Mann aus Rödinghausen mit seinem Mercedes in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgeko