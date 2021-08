Warum ein Meller fünf Triathlons in fünf Wochen schaffen will

Carsten Schoster absolvierte auch in Melle eine Triathlon Langdistanz.

Mona Alker

Melle. Der Meller Carsten Schoster will fünf Wochenenden hintereinander einen Triathlon absolvieren und so Spendengelder für "Jede Oma zählt" sammeln. Das bedeutet jedes Wochenende 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Zwei Langdistanzen in Glücksburg und Melle hat er bereits absolviert, drei fehlen noch. Als nächstes steht am Sonntag der Ironman in Frankfurt auf dem Plan. Wie immer gilt: "Eine schnelle Zeit ist nicht mein Fokus. Ich will die 226 Kilomete