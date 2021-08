Das Cockpit schließt sich – und damit beginnt für mich das virtuelle Erlebnis.

Stefan Gelhot

Melle. Jetpilot sein – dieser Traum kann in Melle wahr werden. Zwar nur virtuell, aber dennoch realistisch. Ich habe mich ins Cockpit gewagt.

In diesem Text erfährst Du:Wie sich virtuelles Fliegen anfühlt.Was das neue Feature ändert.Welche Angebote es sonst noch gibt.Ich bin aufgeregt. Gleich werde ich zum ersten Mal in meinem Leben fliegen – als Pilot und dann auch noch in