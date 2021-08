Abriss von Lidl in Bruchmühlen hat begonnen

Der Abriss des Lidl-Marktes in Bruchmühlen hat begonnen. Noch in diesem Monat ist der erste Spatenstich für den Neubau geplant.

Stefan Gelhot

Bruchmühlen. Mehrere Container auf dem Parkplatz, dazu ein Bagger mit einem riesigen Greifarm: Auf dem Gelände an der Spenger Straße in Bruchmühlen hat der Abriss des Lidl-Marktes begonnen. Und so geht es weiter.

Wo die Kunden noch bis vor wenigen Tagen einkaufen konnten, herrscht jetzt Baustellencharakter. Nachdem die Filiale am 9. August geschlossen wurde, wird derzeit das alte Gebäude abgebrochen: "Der Spatenstich für die neue Filiale findet vora