Christina Wiesmann

Oldendorf . Den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Meller Sommer – Kunst und Kultur auf dem Lande“ macht am 26. August 2021 in der Orangerie am Gut Ostenwalde eine Krimisatire nach einer Novelle von Oscar Wilde.

Ab 19 Uhr heißt es: „Adel verpflichtet oder das Verbrechen des Lord Arthur Savile“. Das Lausch-Hörstück präsentiert die Bühnenschauspielerin und Hörfunksprecherin Anja Bilabel, wie die Stadt Melle mitteilt. Heike Steinweg