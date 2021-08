„Two For The Blue“: Am Samstag beim Meller Rathaustreppen-Konzert

Spielen beim Meller Rathaustreppen-Konzert am 14. August: Dagmar und Harald Voß als "Two For The Blue".

Two For The Blue

Melle. Bluegrass-Songs mit 5-String-Banjo, Autoharp und zweistimmigem Gesang: Im Rahmen der Meller Rathaustreppen-Konzerte spielt am Samstag, 14. August 2021, „Two For The Blue“ zwischen 11.15 und 12 Uhr am Meller Rathaus.

„Wir freuen uns die Palette der musikalischen Darbietungen um ein weiteres Genre erweitern zu können und es der wachsenden Fangemeinde von „Two For The Blue“ in dieser kostenlosen Konzertreihe präsentieren zu können“, schreiben Dagmar und H