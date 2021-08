Jan Lehmkuhl (links) und Damian Hülsmann wollen auch am Mittwoch in Voxtrup jubeln – wenn sie denn zum Einsatz kommen.

Stefan Gelhot

Melle. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage treffen der SC Melle und der VfR Voxtrup aufeinander. Am Mittwoch (19 Uhr) will der SCM in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals in Voxtrup weiterkommen.

Allerdings blickt Trainer Roland Twyrdy auch schon auf das anstehende Landesliga-Topspiel beim SV Holthausen-Biene am Sonntag (15 Uhr): „Für uns ist das ein willkommener Test auf dem Naturrasen in Voxtrup.“ Ersatzspieler sollen Einsatz