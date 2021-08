Am 12. September ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Auch in Gesmold wird ein neuer Ortsrat gewählt (Symbolbild).

dpa/Thomas Kienzle

Gesmold. Am 12. September ist Kommunalwahl in Niedersachsen. In Melle werden nicht nur ein neuer Bürgermeister und ein neuer Stadtrat gewählt, sondern auch die Ortsräte. Das sind die Kandidaten für den Ortsrat Gesmold.

Für den Ortsrat Gesmold kandidieren 20 Bewerber aus drei Parteien: CDU (13), SPD (6) und Bündnis 90/Die Grünen (1). CDUMichael WeßlerThomas SchulkeHarald KruseNiklas RietmannHans-Adem Freiherr von HammersteinHenning OsterheiderBurkhard