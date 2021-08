Das 15. Drachenfest Melle will mit spektakulären Flugobjekten aufwarten (Archivfoto).

Gert Westdörp

Melle. Auf dem Flugplatz in Melle soll am 28. und 29. August 2021 das 15. Drachenfest Melle stattfinden. Der Veranstalter hat jetzt schon eine Bitte an die Besucher.

"Eine ganz tolle Geschichte, das wird eine super Veranstaltung, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat und die einmalig bleiben wird", kündigt André Schoebe, Vorsitzender des Osnabrücker Drachenclubs "Bleib bloß oben" an.&nb