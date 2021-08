Lukas Kleine-Kalmer brachte die Gesmolder beim Bezirksliga-Saisonstart in Glandorf mit 1:0 in Führung. Am Ende hieß es allerdings 1:4.

Stefan Gelhot

Gesmold/Glandorf. Fußball-Bezirksligist Viktoria Gesmold hat den Saisonauftakt verpatzt und mit 1:4 beim SC Glandorf verloren. Dabei hatte es zur Halbzeitpause noch gut ausgesehen für die Viktoria.

Routinier Lukas Kleine-Kalmer hatte am Sonntagnachmittag in Glandorf bereits nach 18 Minuten das 1:0 für die Gäste erzielt, als er einen Querpass aus 18 Metern wuchtig an den Innenpfosten und von dort ins Tor beförderte. Eine weitere gute C