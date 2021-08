Etliche Ballen Stroh wanderten in den 40-Tonnen-Lkw, um im Hochwassergebiet Landwirten und ihren Tieren zu helfen.

Petra Ropers

Riemsloh. Meller Landwirte helfen ihren Berufskollegen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten: Nach Wellingholzhausen und Gesmold startete nun auch in Riemsloh ein Lkw voller Futtermittel.

Helfen, wo die Not am größten ist: Mit dieser Bitte wandte sich der Kreislandvolkverband Melle an seine Ortsverbände. Wenig später fuhren mit Futter und Stroh beladene Lkw aus Wellingholzhausen und Gesmold in das Krisengebiet. Dann erhielt