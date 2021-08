Tote Fichten wie diese können bei starker, lang anhaltender Hitze schnell in Brand geraten. (Archivfoto)

Kirsten Muck

Melle. In Südeuropa verglühen die Wälder in der Hitze des Rekordsommers. Vor zwei und drei Jahren erreichte das Thermometer auch in Melle Höchstwerte. Ist also ein Szenario wie in Griechenland auch in Melle denkbar?

"Die Anzahl der Waldbrände hat stark zugenommen", stellt der Leiter des Forstamts Weser-Ems, Florian Stockmann, fest. Auch die Größe der Brände habe exponentiell zugenommen. Doch für den Bereich Melle und Wittlage kann Stockmann Entwarnung