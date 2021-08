Am 12. September 2021 ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Dann entscheidet sich auch, wer in den Meller Stadtrat einzieht (Symbolbild).

Melle. Mit 180 Bewerbern ist die Liste sehr lang, nur 40 Kandidaten werden es am Ende schaffen und ein Mandat erhalten. Wer schafft bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 den Sprung in den Meller Stadtrat?

Bei der Kommunalwahl am 12. September werden die 40 Sitze im Meller Stadtrat neu besetzt. Die Stadt ist dafür in drei Wahlbereiche gegliedert: „Melle-Mitte“, „Gesmold, Oldendorf, Buer“ und „Bruchmühlen, Riemsloh, Neuenkirchen, Wellingholzha