Michael Wilker gibt am 11. August in der Petrikirche in Melle ein Konzert.

Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte

Melle. Wer Yirumas "River flows in you" kennt, kann sich auf das Konzert von Michael Wilker in der Petrikirche in Melle freuen. Der Kirchenmusiker tritt am Mittwoch, 11. August, um 20.15 Uhr in Melle auf.

Michael Wilker spielt ein kurzweiliges Konzert der Kontraste mit populärer Musik aus alter und neuer Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Er beginnt auf der Orgel mit der virtuosen D-Moll Toccata von J. S. Bach, gefolgt von Ausschnitte