Sind zu Gast in Buer: Frank Wesemann und Nadine Fingerhut.

Bernd Thye

Buer. Die kulturfreie Zeit in Buer ist vorbei: Am 21. August treten die Sängerin Nadine Fingerhut und der Rockpoet Frank Wesemann in der „Lesescheune“ auf dem Hof Finke-Gröne in Buer auf.

Mit Nadine Fingerhut und Frank Wesemann betreten alte Bekannte die Bühne, teilt der Bueraner Verein Artig mit. Fingerhut, die auch bekannt sei als Rebellin auf leisen Sohlen, ziehe ihr Publikum mit großer Sensibilität, ganz viel Charme, Sti