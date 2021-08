Torsten Kuhlmann (in Lila) ist neu im Team der Viktoria.

Stefan Gelhot

Gesmold. Am Sonntag (15 Uhr) startet Viktoria Gesmold mit einem Auswärtsspiel beim SC Glandorf in die neue Bezirksligasaison. Die drei wichtigsten Fragen vor dem Auftakt.

Wie ist die Rollenverteilung am Sonntag in Glandorf? „Unter normalen Umständen sollten wir die Möglichkeit haben, in Glandorf zu gewinnen. Mit der Vorgeschichte ist es aber ein Spiel auf Augenhöhe und sehr schwer einzuschätzen“, sagt Co-Tra