Ein kurioser Fall landete vor dem Amtsgericht Osnabrück.

Swaantje Hehmann

Osnabrück/Melle. Wer ein Feuer entzünden will, der braucht ein Feuerzeug. Oder Streichhölzer. Beides hatte eine 46-jährige Mellerin nicht dabei. "Pures Glück", wie sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Osnabrück herausstellte.

Die erste Tat: Am 1. Februar 2021 lief die Frau zur Wohnung ihres Ex-Partners in Melle-Mitte, spritzte Spiritus gegen die Wohnungstür und wollte diese in Brand setzen. Eigentlich. Sie kramte in ihren Taschen, fand aber weder Feuerzeug noch