Nach Mähdrescherbrand in Melle: Was passiert mit dem Fahrzeug?

Der Mähdrescher, der unter einer Hochspannungsleitung stand, brannte nahezu komplett aus.

Hermann Heidenescher

Melle. Was passiert mit dem Mähdrescher, der am Montag vergangener Woche auf einem Acker an der Borgloher Straße bei Wellingholzhausen abgebrannt ist? Er stand Anfang dieser Woche noch immer auf dem abgeernteten Feld.

Während eines Arbeitseinsatzes war der Mähdrescher am 26. Juli in Brand geraten. Die Flammen hatten sich auch auf einer Fläche zwischen 400 und 500 Quadratmetern auf dem bereits abgeernteten Stoppelfeld ausgebreitet. Der 59-jährige Fah