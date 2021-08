Am 12. September wählt Melle auch die neuen Ortsräte. In Wellingholzhausen kandidieren 21 Bewerber aus drei Parteien.

dpa/Jan Woitas

Melle. Am 12. September ist Kommunalwahl in Niedersachsen. In Melle werden nicht nur ein neuer Bürgermeister und ein neuer Stadtrat gewählt, sondern auch die Ortsräte. Das sind die Kandidaten für den Ortsrat Wellingholzhausen.

Für den Ortsrat Wellingholzhausen kandidieren 21 Bewerber aus drei Parteien: CDU (13), SPD (5) und Bündnis 90/Die Grünen (3).CDUBernd GieshoidtHerla Wendelin-FeindtSebastian PleyeHeinrich NiederniehausRoman RosensträterSusanne UnnerstallChr