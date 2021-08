In einem Rödinghauser Lebensmittelmarkt gab es Tumult (Symbolfoto).

dpa/Uwe Anspach

Rödinghausen. Ein 38-Jähriger hat am Freitagmorgen einen Mitarbeiter eines Rödinghauser Lebensmittelmarktes verletzt. Schon vorher hatte er Hausverbot.

Gegen 9.14 Uhr am Freitag, 30. Juli, betrat laut Polizei ein 38-jähriger Herforder einen Lebensmittelmarkt an der Bünder Straße in Rödinghausen. Weil er in der Vergangenheit mehrfach andere Kunden verbal angegangen war, hatte er bereits ein