Kreis Herford macht Tempo: Impfbus hält am 6. August in Bruchmühlen

Der Impfbus des Kreises Herford hält am 6. August in Bruchmühlen am Edeka-Markt.

Kreis Herford

Bruchmühlen. Der Kreis Herford schickt derzeit einen Impfbus in die Kommunen, um das Impftempo zu erhöhen. Am Freitag, 6. August 2021, hält der Bus am Edeka-Markt in Bruchmühlen. Geimpft wird von 10 bis 18 Uhr.

Für die Aktion am Edeka-Markt (Bruchstr. 195) stehen die beiden Impfstoffe von Johnson&Johnson und von Moderna zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Während beim Impfstoff von Johnson&Johnson der volle Impfschutz bereit