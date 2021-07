Der Osnabrücker Oboist Lukas Brandt und die Organistin Melanie Ortmann gastierten in der Petrikirche Melle.

Conny Rutsch

Melle. Es dauerte nur eine Minute und die Zuhörer in der St. Petrikirche in Melle waren verzaubert. Im zweiten sommerlichen Orgelkonzert überraschten Organistin Melanie Ortmann und Oboist Lukas Brandt mit einem vielseitigen Programm.

Was war das denn? Schwirrte da eine Sommerelfe auf Oboentönen ganz kurz durch die Petrikirche in Melle? Gleich mit dem ersten Stück „Sundance“ für Oboe Solo von Peter Aston (1938-2013) und in weniger als einer Minute verzauberte der Osnabrü