Das neue VHS-Programmheft ist verfügbar.

Karsten Grosser

Melle. Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Osnabrücker Land ist erschienen und in neuem handlichem Format an vielen Auslagestellen in Melle erhältlich.

Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ bietet die Volkshochschule (VHS) Osnabrücker Land auch in Melle ein breit gefächertes Weiterbildungsangebot für Jung und Alt an. Für das Wintersemester ist es laut einer Mitteilung der VHS gelungen, einer