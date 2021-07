Bürgermeisterwahl in Melle: Jetzt sind fünf Kandidaten am Start

Kandidiert als unabhängiger Kandidat für das Amt des Meller Bürgermeisters: Oliver Volkmer.

Simone Grawe

Melle. Für das Amt des Meller Bürgermeisters gibt es einen fünften Kandidaten: Der Unternehmer Oliver Volkmer hat kurz vor Ablauf der Frist seine Bewerbung bei der Stadt eingereicht und geht nun als unabhängiger Kandidat ins Rennen.

Seit 16 Jahren betreibt der studierte Diplom-Ingenieur die Werbeagentur "folien 77" am Zwickenbach und möchte jetzt Nachfolger von Reinhard Scholz werden. Politisch ist der 50-Jährige bislang nicht in Erscheinung getreten, was seiner Meinun