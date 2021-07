Was bewegt die Bueraner? So verlief der Gute Montag

Pandemiebedingt nicht an Tischen versammelten sich Bueraner Bürger zum 426. Guten Montag unter der Dicken Linde.

Conny Rutsch

Buer. Kurz und knackig, kurzweilig und informativ: Der Gute Montag, die mehr als 400 Jahre alte Bürgerversammlung unter der Dicken Linde in Buer, zeigte sich in ihrer 426. Auflage in einer ganz neuen Form.

In seiner Begrüßung blickte Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne in die vergangenen zwei Jahre, denn wegen der Pandemie hatte die Bürgerversammlung im vergangenen Jahr nicht stattgefunden.Sein Fokus lag zunächst auf schon wieder fehlenden K