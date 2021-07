Mähdrescher brennt in Melle: 200.000 Euro Schaden

An der Borgloher Straße ist unter unter einer Hochspannungsleitung ein Mähdrescher ausgebrannt.

Stefan Gelhot

Wellingholzhausen. An der Borgloher Straße bei Wellingholzhausen ist am Montagnachmittag ein Mähdrescher in Brand geraten. Das Fahrzeug stand unter einer Hochspannungsleitung. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Meller Polizei ist der Mähdrescher während des Arbeitseinsatzes gegen 15.30 Uhr in Brand geraten. Ausgangspunkt ist die Fahrerkabine gewesen, berichtet Feuerwehrsprecher Martin Dove. Von dort aus hat sich das Feuer rasant a