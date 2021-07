Am Wochenende gab es drei Einbrüche im Gewerbegebiet in Gesmold. Die Polizei in Melle bittet um Hinweise.

dpa/Patrick Seeger

Gesmold. Gleich dreimal hat es am vergangenen Wochenende Einbrüche bei Unternehmen im Gewerbegebiet in Gesmold gegeben. Gibt es einen Zusammenhang? Das wird die Polizei in Melle jetzt prüfen.

Wie die Polizei Melle am Montag mitteilt, sind unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen in ein Gebäude auf dem Gelände des Recyclingshofes an der Straße "Im Gewerbepark" eingedrungen und haben die Räume durchsucht. Ih