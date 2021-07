Präsentieren die "Love Letters": Sascha Tonsor und Eva Goppel von der Theaterbande Phoenix. (Archivfoto)

Theaterbande Phönix

Melle. Die Theaterbande Phoenix führt in diesem Sommer das Stück "Love Letters" im Garten des Schulungszentrums der Firma Spartherm am Maschweg in Melle-Gerden auf. Premiere ist am Sonntag, 1. August. Es gibt noch Karten.

Nachdem die Theaterbande Phoenix die "Love Letters" in einer inszenierten Lesung von Jan Graf-Betge im Sommer 2020 bereits corona-konform aufführen konnte, gibt es ab Sonntag, 1. August 2021, mit den Ensemblemitgliedern Sascha Tonsor und Ev