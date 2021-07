Die Dinkelernte beginnt: Bernd Hüpohl (links) und Linus Lechtenbrink kontrollieren den Reifegrad des Korns.

Simone Grawe

Neuenkirchen. Das alte Brotgetreide Dinkel erfreut sich immer größerer Beliebtheit, der Anbau in der Region ist aber noch nicht weit verbreitet. Biobauer Bernd Hüpohl baut das Urgetreide an. Am Wochenende rückte der Mähdrescher an.

"Ich bin seit 20 Jahren Biolandwirt mit Leidenschaft", erzählt der 57-jährige Landwirt aus Holterdorf. Auf einer Fläche von vier Hektar baut er im dritten Jahr Dinkel an. Nach seinen Worten "hier in der Ecke noch nicht so sehr verbreitet, d