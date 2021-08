Wir haben einen Tour über den Solarlux-Campus gemacht, die Außenstehende sonst nicht so einfach bekommen.

Jörn Martens

Melle. In Melle gibt es einen Weltmarktführer: Solarlux. Doch was produziert das Unternehmen genau – und wie? Wir durften hinter die Kulissen blicken.

Von außen ist das Firmengebäude von Solarlux am Industriepark in Melle kaum zu übersehen: ein riesiger Kasten, der fast vollständig verglast ist. Doch obwohl der Solarlux-Campus, wie die Firma ihn nennt, so transparent ist, erkennt man nur