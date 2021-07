Zehn Corona-Neuinfektionen in Melle: Woran liegt das?

Der Landkreis sieht zwei Häufungen bei den Corona-Infektionen in Melle (Symbolfoto).

dpa/Rolf Vennenbernd

Melle. So viele Corona-Neuinfektionen wie zuletzt im Mai wurden am Donnerstag in Melle verzeichnet. Wir haben beim Landkreis nach deren Ursprung gefragt.

Zehn Corona-Neuinfektionen in Melle hat der Landkreis am Donnerstag, 22. Juli, vermeldet. Aktuell sind damit 16 Personen im Stadtgebiet erkrankt. Dementsprechend ist die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt um 21 auf 32 gestiegen. Eine zweistellig