Sie will abbiegen, er überholen: Transporter und Audi stoßen in Melle zusammen

Auf 18.500 Euro schätzte die Polizei den Sachschaden bei dem Unfall (Symbolfoto).

imago images/Fabian Geier

Melle. Ein Transporter und ein Audi sind am Mittwoch in Melle-Westerhausen zusammengestoßen. Der Sachschaden ist hoch. Doch wer war schuld?

Gegen 19.30 Uhr fuhr am Mittwoch eine 39-jährige Frau aus Melle in ihrem Audi A3 auf Westerhausener Straße zwischen der A30 und Westerhausen, wie die Polizei mitteilt. Hinter ihr fuhr ein 48-Jähriger Dinklager in einem Mercedes Sprinter.Die