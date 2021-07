Neuenkirchen. Für den Ortsrat in Melle-Neuenkirchen kandidieren 14 Kandidatinnen und Kandidaten von Bündnis 90/ Die Grünen.

Neben erfahrenen Kommunalpolitikern seien viele neue Gesichter aus sehr unterschiedlichen Berufsgruppen dabei, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung.

Angeführt wird die Liste von Alfred Reehuis, der seine Bereitschaft erklärt hat, nach einer Wahl in den Ortsrat als Ortsbürgermeister kandidieren zu wollen: „Ich will dabei meine langjährige kommunalpolitische Erfahrung in das Amt des Ortsbürgermeisters einbringen.“

Auf den weiteren Plätzen kandidieren Regina Haase, Daniel Aumüller, Bernd Hüpohl, Jan Bziak, Jürgen Ebert, Phillipp Süßkand, Dieter Osuch, Rosa Beckmann, Dr. Randi Habighorst, Hans Grottendieck, Joachim Liebe- Freund, Erwin Wieskus-Friedmann und Hans Schulz.

Die Grünen in Neuenkirchen wollen sich insbesondere einsetzen für: