Melle. Die fünf Regionen im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte sollen mehr Eigenständigkeit bei Stellen-Entscheidungen bekommen.

So jedenfalls lautet ein Vorschlag, den der Planungsausschuss des Kirchenkreises am Dienstag im Rahmen der Synode im Meller Forum vorstellte. Bis Juni 2022 muss der Kirchenkreis eine neue Stellenplanung für die Jahre 2023 bis 2028 vorlegen, die auch die Einsparvorgabe der Landeskirche (insgesamt 9,23 Prozent bis 2028 im Vergleich zu 2022) berücksichtigt.

Die erste grundlegende Entscheidung, die der Planungsausschuss vor diesem Hintergrund für seinen Vorschlag getroffen hatte und die so auch von der Synode bestätigte wurde, lautete: Die bestehende prozentuale Aufteilung der Personalkosten auf Kirchenamt (14 Prozent, Werte gerundet), Kirchenkreis (16 Prozent) und Regionen (70 Prozent) soll beibehalten werden.



Keine Einsparungen bei Pfarrbüros oder Kirchenmusik in den Gemeinden

In den Regionen wiederum soll es keinerlei Einsparungen bei den „technischen Diensten“ geben – hierzu zählen zum Beispiel Raumpflege und Pflege von Außenanlagen, aber auch Pfarrbüro, Küsterdienst oder Kirchenmusik. Sondern alles, was in den Regionen eingespart werden muss, soll zulasten des Etats für „Pfarr- und Diakonenstellen“ gehen – bei denen in den kommenden Jahren ohnehin von Besetzungsschwierigkeiten auszugehen ist.

Cornelia Müller

Denn auch bei Theologen gibt es so etwas wie einen Fachkräftemangel. Aktuelle Zahlen nannte Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren: In den kommenden zehn Jahren würden in der Landeskirche Hannovers jedes Jahr circa 75 bis 100 Pastoren in den Ruhestand gehen, dagegen würden pro Jahr aus den Vikarskursen nur 30 Pastoren nachrücken. „Damit wird deutlich, dass trotz Streichung von Pfarrstellen in den Kirchenkreisen auf jeden Fall Stellen nicht besetzt werden können, weil es zu wenig Nachwuchs gibt.“

Regionen bekommen eigene Budgets

Aber vor allem die dritte Grundüberlegung des Planungsausschusses hatte es in sich: Aus dem Etat für Pfarr- und Diakonenstellen soll ein Personalbudget werden, über das die Regionen eigenverantwortlich verfügen können. Dessen Höhe soll sich – und zwar ausschließlich – nach der Gemeindemitgliederzahl richten. Nach den Berechnungen des Planungsausschusses würde das ganz unterschiedliche Auswirkungen für die einzelnen Regionen haben. Für den gesamten Zeitraum 2023 bis 2028 ergäbe sich danach folgendes Bild: Der Region Melle würden – bezogen auf den Ist-Zustand – insgesamt 122.539 Euro mehr zur Verfügung stehen, Melle-Ost dagegen 367.466 Euro weniger, Georgsmarienhütte-Nord (Bissendorf) 184.292 Euro weniger; Georgsmarienhütte-Mitte 194.541 Euro weniger und Georgsmarienhütte-Süd 356.668 Euro weniger.

Gestaltungswillen vor Ort berücksichtigen

Der Budgetgedanke ist auch das eigentlich Neue an den Vorschlägen des Planungsausschusses: Das zur Verfügung stehende Geld kann nicht nur für Pfarr- und Diakonenstellen genutzt werden. „Da gerade Veränderung im Personalbereich nicht frei planbar ist, gibt es die Möglichkeit, Mittel anzusparen beziehungsweise durch eine spätere, aber einschneidendere Kürzung ein Minus aus den ersten Jahren durch ein stärkeres Plus in den letzten Jahren auszugleichen. Außerdem können die Mittel auch für andere Professionen je nach Schwerpunkt der Region verwendet werden“, so Pastorin Astrid Bunselmeyer, die die Vorschläge des Planungsausschusses der Synode vorstellte.

Zum Beispiel könnte eine Region etwa nach dem Wegfall einer Pfarrstelle einen Sozialarbeiter einstellen oder eine Stelle für Verwaltungsarbeit schaffen. „Da ist Gestaltungswille in den Regionen. Das möchten wir mit dem neuen System der Budgetierung ermöglichen.“

Transparenter Beratungsprozess

Über die Vorschläge des Planungsausschusses soll jetzt in den einzelnen Regionen weiter beraten werden. Die nächste Synode, die am 18. November zusammentritt, wird sich dann erneut mit dem Thema befassen. Den gesamten Diskussionsprozess nannte Astrid Bunselmeyer ausdrücklich auch einen Beitrag zu mehr Transparenz – nicht zuletzt deshalb, weil eine Studie zu Kirchenaustritten, die Torben Kuhlenkasper auf der Kreistagssynode vorstellte, „mangelnde Transparenz bei der Verwendung der Kirchensteuer" als einen Austrittsgrund genannt hatte.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Kirchenkreissynode war die Nachwahl zum Kirchenkreisvorstand, nachdem Barbara Mayerhofer ausgeschieden war. Neu in das Leitungsgremium gewählt wurde Karl Heinrich Hildebrand aus der Kirchengemeinde Bad Laer-Glandorf.