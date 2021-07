Mädchen in Bruchmühlen im Wald angesprochen: Polizei fahndet nach Mann

Die Polizei im Kreis Herford sucht einen Mann, der zwei Mädchen belästigt haben soll (Symbolbild).

Michael Gründel

Rödinghausen. Die Polizei in Herford fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann, der in einem Wald- und Wiesengebiet im NRW-Teil Bruchmühlens zwei achtjährige Mädchen angesprochen und ihnen eine schamverletzende Videosequenz gezeigt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, 7. Juni 2021. In einem Wald- und Wiesengebiet nahe des Darnauer Weges in Rödinghausen-Bruchmühlen hätten sich die beiden Mädchen aufgehalten, als sie von dem Unbekannten angesprochen worden seie