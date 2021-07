Polizei kontrolliert Kradfahrer auf Rennstrecke in Melle: 32 Verstöße

Auf der Bad Essener Straße in Oldendorf hat die Polizei am Sonntag Kradfahrer kontrolliert (Symbolbild).

dpa/Oliver Berg

Melle. Kurven, Kurven, Kurven: Die Bad Essener Straße ist ein Mekka für Motorradfahrer. Am Wochenende hat die Polizei dort eine Schwerpunktkontrolle veranstaltet und dabei eine Menge beanstandet.

"Die kontrollierte Strecke gilt als Treffpunkt der örtlichen und überörtlichen Motorradszene, Lärm und überhöhte Geschwindigkeit führten in der Vergangenheit wiederholt zu Anwohnerbeschwerden", heißt es am Dienstag in einer Mitteilung der P