Die Kandidaten der CDU Oldendorf für Orts- und Stadtratswahl im September: Bianca Finke, Bernd Altehoff, Timo Obrock, Anja Lange-Huber, Lars Albertmelcher, Jens Bösemeyer, Joscha Hendrik Mense, Herbold von Pappenheim, Osman Balkaya, Ingo Weinert. Es fehlt: Josef Holtkamp.

CDU Oldendorf

Oldendorf. In der Sitzung des CDU-Ortsverbandes Oldendorf in der Alten Sägemühle wurden die Weichen für die kommende Wahlperiode gestellt.

Die CDU Oldendorf ist guter Dinge, was die Wahl angeht und freut sich, dass sie ein "tolles Team" aufstellen konnte, heißt es in einer Mitteilung. Die letzte Ortsratsperiode ist aus ihrer Sicht gut gelaufen und für die kommenden Jahre will