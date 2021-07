Mit frischem Brot: Mahl- und Backtag startet in Melle-Riemsloh

Es geht wieder los: Der Mahl- und Backtag an der Westhoyeler Windmühle findet wieder statt.

Hedda Oberschmidt

Riemsloh. Es geht wieder los: In einer leicht abgespeckten Form findet am Sonntag, 25. Juli 2021, von 11 bis 16 Uhr der Mahl- und Backtag an der Westhoyeler Windmühle statt.

Die Mühlenfreunde starten nach etwas mehr als eineinhalb Jahren coronabedingter Pause in die Mahl- und Backtage. Aktuell, wie sie betonen, nur als Outdoor-Veranstaltung.Marmeladen und HonigEinige Aussteller werden wie üblich an Bord sein. S