Flüssigkeit tritt in Meller Werkshalle aus: 16 Menschen leicht verletzt

Die Einsatzkräfte sind seit heute morgen in der Werkshalle beschäftigt.

Vincent Buß

Neuenkirchen. Mehrere Menschen sind am Montagmorgen in Melle verletzt worden, nachdem zuvor Flüssigkeit in einer Werkshalle ausgetreten war. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 7.45 Uhr in der Werkshalle der Wilhelm Niemann GmbH in Neuenkirchen. Die Feuerwehr löste einen ABC-Einsatz aus.Nach dem Ermittlungsstand bis zum Mittag traten aufgrund eines technisc