Flüssigkeit tritt in Meller Werkshalle aus: Drei Menschen verletzt

Beim Austritt von Gas in Melle sind drei Personen verletzt worden. (Symbolbild)

Jörn Martens

Neuenkirchen. Drei Menschen sind am Montagmorgen in Melle verletzt worden, nachdem zuvor Flüssigkeit in einer Werkshalle ausgetreten war. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 7.45 Uhr in der Werkshalle der Wilhelm Niemann GmbH in Neuenkirchen. Mittlerweile kann Martin Dove, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Melle, den Vorfall genauer erklären. Aus