So läuft der Hochwasser-Einsatz der THW-Kräfte aus Melle und Bad Essen

THW-Kräfte aus Melle und Bad Essen sind mit anderen momentan in NRW im Einsatz, um bei den Folgen des Hochwassers zu helfen. Offenbar gut gelaunt.

THW

Melle. Ehrenamtliche des THW unter anderem aus Melle und Bad Essen helfen seit Donnerstag bei der Hochwasserkatastrophe in Düsseldorf. Die Helfer kümmern sich um das Befüllen von Sandsäcken, vollgelaufene Keller – und einen Goldfisch, der im Garten schwamm.

Seit 6.45 Uhr am Freitagmorgen sind die Einsatzkräfte des THW wieder unterwegs. Übernachtet hatten sie zuvor in einer Turnhalle. "Der Einsatz am Donnerstag war um 21 Uhr zu Ende", erklärt Marike Kramm. Sie ist beim THW Melle für die Öf