Hildrun Balz und Dieter Osuch und die Insel der Künste.

Kirsten Muck/Sigrid Sprengelmeyer

Melle. In der "Insel der Künste" beginnt am 10. September der "Meller Kulturherbst" 2021. In einer Location, die Hildrun Balz und Dieter Osuch vor neun Jahren erschaffen haben und die nun eine Oase für das kulturelle und kreative Leben in der Stadt ist.

Ihren Anfang nimmt die Geschichte aber schon vor rund elf Jahren: im Dorfgrill in Neuenkirchen. „Ich wollte abends ein Bier trinken gehen. Da kam eine Frau auf mich zu, die meinte, ich sähe so aus, als wenn ich trommeln könnte", erinnert si