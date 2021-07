Sie werden lieber aktiv, anstatt sich nur zu ärgern: Martina Trapp-Vuckovic, Nicole Harpain und Janine Henderson (von links) von den City Cleaners Melle.

Petra Ropers

Melle. Zum dritten Mal treffen sich die City Cleaners Melle am Sonntag, 18. Juli, zum großen Arbeitseinsatz – diesmal in Gerden. Warum sammeln Meller in ihrer Freizeit den Müll ihrer Mitbürger auf?

„Was soll ich antworten, wenn ich danach gefragt werde?“, erkundigte sich Nicole Harpain bei ihren Kindern. Deren Antwort kam spontan und ungekünstelt: „Weil sonst die Tiere das essen!“ Das ist ein Grund, aber keineswegs der einzige für die