Auf dem Meller Wochenmarkt wird am Mittwoch geimpft

Auch in Melle können sich Bürger auf dem Wochenmarkt impfen lassen, so wie hier jüngst in Bad Essen.

dpa/ Friso Gentsch

Melle. Auf dem Wochenmarkt in Melle-Mitte wird am Mittwoch, 14. Juli 2021, gegen Corona geimpft. Das Angebot richtet sich an Interessenten ab zwölf Jahren.

Der Landkreis Osnabrück führt die Impfaktion zwischen Obst, Gemüse, Bockwurst und Fischbrötchen durch. Der Impfstand befindet sich direkt vor dem Rathaus. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, teilt der Kreis in einer Presseerklärung mit.E