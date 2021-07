Obschon eine griechische Sagengestalt, ziert Medusa das Cover der Buchausgabe von Rudolph Kremers Buch "Geister, Hexen, Menschenfresser – Gruselgestalten im alten Rom".

Michael Hengehold

Melle. Eine "unschöne Luxussituation" nennt der Meller Rudolph Kremer das, was ihm passierte, als er sein Buch zwei Verlagen angeboten hatte: beide wollten. Erschienen ist "Geister, Hexen, Menschenfresser" nun im WBG-Verlag.

"Gruselgestalten im alten Rom" lautet der Untertitel des Sachbuchs, das Kremer, Lehrer am Gymnasium, verfasst hat. Ein dankbares Thema, das erstaunlicherweise bislang nicht bearbeitet wurde. "Ich war selber mehr als überrascht, das es so et