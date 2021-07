Honig-Diebstahl – so einen Fall hat es bislang wohl noch nicht in Melle gegeben.

Stefan Gelhot

Melle. 25 Kilogramm Honig sind einem Meller Hobbyimker gestohlen worden. Der Schaden ist jedoch weitaus größer. So einen Fall gab es in der Stadt wohl noch nicht.

Routinemäßig wollte der Meller Hobbyimker Maik Wüller am 8. Juli nach seinem Bienenvolk schauen. Es lebt in unscheinbaren, umgebauten Kisten am Waldrand an der Ecke Forstweg/Waldstraße. Als er dort ankam, wurde sofort stutzig: Der Bienensto