Das ist der "Neue" an der Spitze der Meller Bauverwaltung

Marcus Horst der neue Bauamtsleiter der Stadt Melle. Er hat die Nachfolge von Rainer Mallon angetreten.

Simone Grawe

Melle. Nahtloser Übergang: Nachdem Bauamtsleiter Rainer Mallon am 1. Juli 2021 in den Ruhestand gegangen ist, hat sein Nachfolger bereits seinen Platz eingenommen. Marcus Horst ist der "Neue" an der Spitze der Bauabteilung.

Der 53-Jährige hatte sich auf die ausgeschriebene Stelle beworben und unter mehreren Bewerbern die Zusage erhalten, fortan die Geschicke der Meller Bauverwaltung zu leiten: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe," betont der Herforder, als Bü