Was es mit dem Titel auf sich hat, verraten (vorne von rechts) Roswitha Hermanns-Zilse und Manuela Stüwe-Schäffer.

Vincent Buß

Buer. Die Lindenschule Buer darf sich jetzt "Lions Quest"-Schule nennen. Doch was bedeutet das überhaupt?

Nur rund 70 Schulen in Deutschland sind offizielle "Lions Quest"-Schulen. Eine von ihnen ist nun die Lindenschule Buer. Am Donnerstag wurde sie bei einer Feier in der Mensa ausgezeichnet. Die Redner erklären, was es damit auf sich hat.Lions