Einsatz in der Mühlenstraße: Die Polizei in Melles Fußgängerzone.

Vincent Buß

Melle. Zwei Polizeiautos sind am Donnerstagnachmittag mit Blaulicht durch die Meller Fußgängerzone gefahren. Auslöser war offenbar ein Friseurbesuch.

Flüchtiger Kunde in Melle – das stand in einer Meldung, die die Polizei am Donnerstag erreichte. Also machten sich die Beamten auf den Weg, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.Um etwa 14.30 Uhr ergab sich also ein besonderer Anblick in